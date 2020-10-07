В Гаврилово разыскивают «грешника», обчистившего ящик с пожертвованиями в храме

В Выборгском районе Ленобласти неизвестный обчистил ящик для пожертвований в храме «Всех карельских святых».

В отдел полиции обратился настоятель храма, расположенного в поселке Гаврилово. Он рассказал, что в период с 18 часов 5 октября до 9 утра следующего дня неизвестный через окно пробрался в храм.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумма ущерба неизвестна.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры сообщили ФСБ о бомбах в школах и ТЦ Петербурга. К счастью, ни одна из угроз не подтвердилась — взрывчатые вещества найдены не были.