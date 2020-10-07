Лжеминеры сообщили ФСБ о бомбах в школах и ТЦ Петербурга

На электронную почту УФСБ России по Петербургу и Ленобласти неизвестные во вторник, 6 октября, отправили письма о наличии взрывчатых средств в двух общеобразовательном учреждениях и одном торговом центре.

Как стало известно gazeta.spb.ru, речь идет о Лицее №488 в Выборгском районе, школе №80 в Петроградском районе, а также ТЦ «Галерея». В течения дня с трех разных электронных адресов в адрес УФСБ были отправлены письма о минировании данных объектов.

Правоохранители оперативно реагировали на каждый такой сигнал и отправлялись на осмотр территорий. К эвакуации школьников и посетителей ТЦ при этом было решено не прибегать. К счастью, ни одна из угроз не подтвердилась — взрывчатые вещества найдены не были.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух пьяниц за «заминирование» метро и ресторана.