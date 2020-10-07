Россияне на фоне пандемии стали меньше болеть кишечными инфекциями

Коронавирусная инфекция позволила почти в два раза снизить количество случаев кишечных инфекций.

В понедельник, 7 октября, на сайте Роспотребнадзора появилась статистика по острым случаям кишечных инфекций в России. С января по август 2020 было зарегистрировано 296 692 случая. В аналогичный период прошедшего 2019 года фиксировался более значительный показатель — 502 103 случая.

На ситуацию благоприятно могла повлиять пандемия, которая привила россиянами ответственное отношение к своему здоровью. Люди стали чаще мыть руки и обрабатывать различные вещи антисептиками.

Напомним, чаще всего кишечную инфекцию можно подхватить при употреблении пищи, приготовленной с нарушением санитарных норм. Также, возбудитель болезни может попасть в организм благодаря загрязненной воде или испорченным продуктам.

Специалисты советуют особое внимание уделять чистоте рук и в личной гигиене в целом. Что касается маленьких детей, особенно важно следить за чистотой их игрушек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали реже болеть кишечными инфекциями.