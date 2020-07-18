Россияне стали реже болеть кишечными инфекциями

Россияне стали реже болеть кишечными инфекциями
За здоровьем необходимо следить. Фото: Pixabay

Заболеваемость снизилась в три раза.

Статистика полученная за второй квартал 2020 года, порадовала своими показателями. Выяснилось, что жители России стали меньше подвергаться острым болезням, воздействующим на кишечник. Для сравнения был взят тот же период, но за прошлый, 2019 год. Количество случаев уменьшилось в 3 раза. Таким образом, если в 2019 году фиксировалось 120 случаев острых инфекций кишечника на 100 тысяч населения, то в текущем году показатель уменьшился до 40 случаев на аналогичное число населения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кишечные инфекции — это всегда неприятная история. Чтобы избежать болезни следует внимательно относиться к чистоте рук и продуктов, употребляемых в пищу. Вполне вероятно, что на позитивную динамику по заболеваемости повлияла эпидемия коронавирусной инфекции. Все больше россиян начало проявлять сознательность в заботе о своем здоровье. Мыть руки во время пандемии стали чаще многие люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, существует ли риск распространения бубонной чумы в России.

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