У пункта оплаты на ЗСД вспыхнул грузовик

В Петербурге на Западном скоростном диаметре в районе поселка Белоостров на пункте оплаты загорелся грузовой автомобиль. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

О ЧП стало известно сегодня, 7 октября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели случившегося рассказали, что огонь быстро охватил транспортное средство, которое даже не успело отъехать от КПП, пламя поднималось на несколько метров вверх. Пожар начался между кабиной водителя и кузовом.

Причина произошедшего неизвестна.

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