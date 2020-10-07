У пункта оплаты на ЗСД вспыхнул грузовик

У пункта оплаты на ЗСД вспыхнул грузовик
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Западном скоростном диаметре в районе поселка Белоостров на пункте оплаты загорелся грузовой автомобиль. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

О ЧП стало известно сегодня, 7 октября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели случившегося рассказали, что огонь быстро охватил транспортное средство, которое даже не успело отъехать от КПП, пламя поднималось на несколько метров вверх. Пожар начался между кабиной водителя и кузовом.

Причина произошедшего неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на пересечении Шаврова и Комендантского.

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У пункта оплаты на ЗСД вспыхнул грузовик