Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на пересечении Шаврова и Комендантского

Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на пересечении Шаврова и Комендантского
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей в Приморском районе привело к образованию пробки.

Авария произошла утром в среду, 7 октября. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» рассказали, что на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта произошло столкновение трех машин. Одна из них вылетела на тротуар и остановилась на газоне. Свидетели при этом отметили, что в салоне автомобиля в момент аварии находилось двое детей.

На место событий оперативно прибыли экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Известно, что ДТП спровоцировало образованию затора на перекрестке, однако в настоящее время пробка на месте происшествия уже отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина и женщина пострадали в ДТП с тремя иномарками на Парашютной улице.

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дтп приморский район


 

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