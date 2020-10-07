Мужчина и женщина пострадали в ДТП с тремя иномарками на Парашютной улице

Мужчина и женщина пострадали в ДТП с тремя иномарками на Парашютной улице
Машины получили сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. На место приезжали спасатели, медики и сотрудники правопорядка.

Авария случилась поздним вечером вторника, 7 октября, возле дома № 61 на Парашютной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на информацию источников в экстренных службах, дорогу не смогли поделить машины марок Hyundai Creta, Ford Focus и Kia Rio. С места дорожного инцидента госпитализировали мужчину и женщину.

Пострадавших доставили в городскую больницу. Их состояние здоровья в настоящий момент уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с «перевертышем» в Гатчинском районе пострадали два человека. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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