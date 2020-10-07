В Ленобласти пройдет первая цифровая перепись населения в начале апреля

В России с 1 октября стартовала перепись населения, пока что только в труднодоступных районах страны. Первый раз в истории перепись пройдет в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сообщается, что в Ленинградской области Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главной ее особенностью станет возможность россиян самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг. Сделать это жители области смогут с 1 по 25 апреля следующего года.

На данный момент в Ленобласти собрана полная информация о строениях, в которых проживает или может проживать население, подлежащее учету в ходе переписи.

«Всего к спискам адресов добавлено 17 055 домов, исключено из списков – 19 672 домов, изменена адресная часть у 14 471 дома», – сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отметим, что при обходе горожан для переписи, работники будут использовать планшеты со специальным обеспечением. При этом, заполнить свой переписной лист каждый сможет во многофункциональном центре «Мои документы».

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.