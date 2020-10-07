МВД объявило Тихановскую в розыск на территории России

В среду, 7 октября, бывшего кандидата в президенты республики Беларусь Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Об этом сообщается в базе данных министерства внутренних дел России.

По данным базы МВД России, Светлана Тихановская объявлена в розыск по статье УК, которую ведомство не указало, в основании для ареста.

Напомним, что также Светлана Тихановская объявлена в розыск и на территории Белоруссии. Там 9 августа после президентских выборов начались массовые беспорядки. По данным ЦИК, выборы выиграл Александр Лукашенко, набрав 80% голосов, а Светлана Тихановская заняла второе место. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Светлана Тихановская не собирается быть президентом Республики Беларусь и хочет провести в стране повторные президентские выборы.