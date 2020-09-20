Тихановская не собирается быть будущим президентом Белоруссии

Тихановская не собирается быть будущим президентом Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: instagram.com/tikhanovskaia.svetlana

Оппозиционера призывает провести повторные выборы.

Экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отметила, что никогда на самом деле не претендовала на пост и не собирается его занимать. Об этом пишет РБК. Она отметила, что не просит видеть в ней главу государства, так как никогда себя так не позиционировала.

Тихановская добавила, что хочет добиться повторных выборов, в рамках которых победил бы сильный кандидат, способный на равных общаться с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом она прокомментировала нежелание Москвы видеть в ней политика.

Напоминаем, что с 9 августа в Белоруссии проходят митинги, в рамках которых оппозиция высказывается против президентства Александра Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская призвала отпустить задержанных на женском марше и пригрозила силовикам.

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