Тихановская не собирается быть будущим президентом Белоруссии

Оппозиционера призывает провести повторные выборы.

Экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отметила, что никогда на самом деле не претендовала на пост и не собирается его занимать. Об этом пишет РБК. Она отметила, что не просит видеть в ней главу государства, так как никогда себя так не позиционировала.

Тихановская добавила, что хочет добиться повторных выборов, в рамках которых победил бы сильный кандидат, способный на равных общаться с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом она прокомментировала нежелание Москвы видеть в ней политика.

Напоминаем, что с 9 августа в Белоруссии проходят митинги, в рамках которых оппозиция высказывается против президентства Александра Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская призвала отпустить задержанных на женском марше и пригрозила силовикам.