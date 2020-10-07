Армения заявила об уничтожении топливного склада в Азербайджане

Армения заявила об уничтожении топливного склада в Азербайджане
Военные Армении. Фото: Минобороны Армении

Министерство обороны Армении заявило, что силы Карабаха уничтожили азербайджанскую базу горюче-смазочных материалов.

Об этом в среду, 7 октября, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении. Она уточнила, что удар был нанесен на юго-восточном направлении прицельным огнем.

По словам представителя военного ведомства, ночью военные силы Азербайджана пытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, однако попали под ракетно-артиллерийский удар Армии.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у конфликта в Карабахе есть военное решение. По его словам, почти 30 лет переговоров международное сообщество не смогло найти политическое урегулирование ситуации в Карабахе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
азербайджан армения нагорный карабах склад


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Армения заявила об уничтожении топливного склада в Азербайджане
Лолита выяснила, что уже переболела коронавирусом
Петербургский СКА проиграл «Металлургу» на домашнем льду
Франция и ФРГ настаивают на санкциях из-за Навального
В парке 300-летия Петербурга заложили Юбилейную аллею из кленов
Горевший на Лиговском пенсионер состоит на учете в психоневрологическом ...
Рост числа смертей от психических расстройств в Петербурге связали с ...
В Петербурге увеличат количество автобусов для борьбы с распространением ...