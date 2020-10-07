Армения заявила об уничтожении топливного склада в Азербайджане

Министерство обороны Армении заявило, что силы Карабаха уничтожили азербайджанскую базу горюче-смазочных материалов.

Об этом в среду, 7 октября, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении. Она уточнила, что удар был нанесен на юго-восточном направлении прицельным огнем.

По словам представителя военного ведомства, ночью военные силы Азербайджана пытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, однако попали под ракетно-артиллерийский удар Армии.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у конфликта в Карабахе есть военное решение. По его словам, почти 30 лет переговоров международное сообщество не смогло найти политическое урегулирование ситуации в Карабахе.