Президент Азербайджана считает, что у конфликта в Карабахе есть военное решение

Президент Азербайджана считает, что у конфликта в Карабахе есть военное решение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Кремль

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не согласен с мнением об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Алиев заявил в интервью каналу «Аль-Арабия», что не считает верным популярное мнение о том, что у конфликта в Карабахе нет военного решения. По словам главы республики, он с этим не согласен.

По словам политика, за почти 30 лет переговоров международное сообщество не смогло найти политическое урегулирование ситуации в Карабахе. Президент заключил, что если исполнение международных резолюций не будет обеспечено, то «Азербайджан сделает это сам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столица Карабаха подверглась ракетному обстрелу. Под ракетный обстрел вновь попали гражданские объекты.

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