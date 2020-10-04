Столица Карабаха подверглась ракетному обстрелу

Столица Карабаха подверглась ракетному обстрелу
Военные Армении. Фото: Минобороны Армении

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об обстреле гражданских объектов в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте.

Ованнисян написал в Facebook, что сегодня в Степанакерте под ракетный обстрел вновь попали гражданские объекты.

Как сообщают «Известия», на город упало сразу несколько снарядов. Местным жителям с раннего утра пришлось укрываться от обстрелов в подвалах домов. По информации Mash, по Степанакерту идут постоянные удары. Население слышит взрывы в разных частях города. Сообщается, что обстрел ведется по центру и окрестностям.

Противник применяет авиацию, дроны, артиллерию, в том числе баллистические ракеты, передает RT.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль допустил возможный ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не исключает возможность обсуждения ввода миротворческих войск РФ

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