Кремль допустил возможный ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

Кремль допустил возможный ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле допустили, что Россия может ввести в Нагорный Карабах миротворческие войска, однако для этого необходимы определенные условия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с РБК, что миротворцы будут отправлены в Нагорный Карабах только при условии, что обе противоборствующие стороны будут согласны на это. Речь идет о согласии со стороны властей Армении и Азербайджана.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сообщил Песков.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил интервью телеканалу Al Jazeera, что не исключает возможность обсуждения ввода миротворческих войск РФ в Карабах в рамках Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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