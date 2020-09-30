Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

В среду, 30 сентября, на сайте Кремля появились подробности телефонных переговором глав России и Франции.

Сообщается, что стороны обсудили факт боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и выразили надежду на скорейшее разрешения конфликта дипломатическим путем.

Путин и Макрон призвали конфликтующие стороны скорее прекратить огонь и проявить сдержанность. Также, была обсуждена возможность рассмотрения конкретных параметров дальнейшего взаимодействия в формате Минской группы ОБСЕ.

Помимо этого, в ходе общения была затронута ситуация в Белоруссии, в которой до сих пор продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. Путин подчеркнул, что вмешательства в дела республики со стороны других стран недопустимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм о Нагорном Карабахе исключили из программы ММКФ в целях безопасности.