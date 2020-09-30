Фильм о Нагорном Карабахе исключили из программы ММКФ в целях безопасности

Фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна исключили из конкурса Международного московского кинофестиваля (ММКФ) во избежание конфликтов между азербайджанской и армянской диаспорами в Москве.

Кинокартина снята преимущественно в Нагорном Карабахе и повествует о военном конфликте в этом регионе в 1990-х годах. О решении, принятом организаторами фестиваля в среду, 30 сентября, сообщил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, передает РИА Новости.

Разлогов объяснил, что, помимо прочего, организаторы ММКФ не хотят создавать иллюзию, будто выступают на какой-то одной стороне. Он также добавил, что в следующем году, когда, можно надеяться, что вооруженное столкновение двух стран утихнет, фильм обязательно покажут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков признался в посещении кинотеатра без защитной маски.