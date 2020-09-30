Песков признался, что не надевал маску, когда был в кино

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян быть осторожнее в связи с пандемией коронавируса, а также признался, что посещал кинотеатр без макси.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал требование Роспотребнадзора проверять средства индивидуальной защиты во время киносеансов.

Как сообщили РИА Новости, Песков рассказал, что недавно он был в кинотеатре с детьми, и там никто не сидел в маске. Он признал, что тоже был без СИЗ.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подготовленность российской системы здравоохранения к борьбе с новым заболеванием имеет первостепенное значение, нежели введение ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса. По его словам, президент еще не принял решение о том, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции.