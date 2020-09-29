Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение о том, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции.

Ранее состоялся телефонный разговор между Путиным и лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидер РФ в ходе общения сообщил о желании посетить страну с рабочим визитом, но уточнил, что сделано это будет в случае прохождения вакцинации. Об этом сообщают РИА новости.

Позднее Песков прокомментировал данные слова журналистам и объяснил, что точное решение о вакцинации пока не принято, но как только Путин защитится от вируса отечественным препаратом, это станет сразу же известно общественности.

Очевидно, что лидеру страны очень важно беречь свое здоровье, особенно, если речь касается заграничных поездок. Поэтому вакцинация останется делом времени. Однако будет ли ждать Путин результатов третьей фазы клинических испытаний или нет — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России продолжается.