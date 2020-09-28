Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России продолжается

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой соблюдать меры предосторожности во время пандемии.

В понедельник, 28 сентября, состоялось расширенное заседании президиума Госсовета России. Путин отметил, что о коварной болезни в настоящее время специалисты знают намного больше информации, чем некоторое время назад. Знания помогают держать ситуацию с заболеваемостью под контролем и успешно проводить профилактические мероприятия. При этом, расслабляться нельзя, так как борьба с патогеном продолжается. Лидер страны подчеркнул, что действующие ограничительные меры очень важно продолжать соблюдать во избежании возвращения к масштабным ограничениям, которые действовали весной и негативно отразились на экономике и настроении граждан.

Россиянам необходимо проявить сознательность и подумать о своем здоровье и близких людях, так как риски сохраняются до сих пор, добавил Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин планирует привиться российской вакциной от коронавируса.