Владимир Путин планирует привиться российской вакциной от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что перед поездкой в Южную Корею сделает вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

В телефонном разговоре с южнокорейским лидером Владимир Путин подчеркнул важность дипломатических отношений между двумя государствами, а также сообщил о том, что «лично привьётся» российской вакциной от коронавируса.

Поездка в Сеул для российского президента приурочена к 30-летнему юбилею сотрудничества с Южной Кореей.

Напомним, что российскую вакцину «Спутник V» уже привили более 5 тыс. добровольцев. Побочных эффектов и отклонений, не указанных в инструкции, не наблюдается. По плану, иммунитет к вирусу будет держаться до 2-х лет с момента принятия вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что белорусских граждан будут добровольно прививать российской вакциной с 1 октября.