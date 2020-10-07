Перебегавшую дорогу женщину в Ленобласти снесла легковушка

Перебегавшую дорогу женщину в Ленобласти снесла легковушка
В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Фото: pixabay

В Ленинградской области под колесами автомобиля погибла женщина. Она пыталась перебежать дорогу.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, смертельная авария произошла поздно вечером в среду, 7 октября, во Всеволожском районе.

По предварительным данным, на дороге Петербург – Свердлова – Всеволожск Kia сбил женщину 1974 года рождения. Оказалось, что она перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая умерла.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Между тем, gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге инспекторы разыскивают виновника смертельной аварии на улице Калинина. Грузовик там врезался в легковушку. В результате погибла женщина-пассажир, а водитель иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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