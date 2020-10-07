Инспекторы нашли грузовик после смертельного ДТП на Калинина, водителя еще ищут

Инспекторы нашли грузовик после смертельного ДТП на Калинина, водителя еще ищут
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге продолжаются поиски виновника смертельной аварии в Кировском районе, где погибла женщина-пассажирка легкового автомобиля.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что грузовик, который устроил ДТП, смогли найти на улице Калинина.

Самого водителя при этом продолжают искать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, грузовик вылетел на «встречку» на улице Калинина и столкнулся с Volkswagen. В результате водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его пассажирка скончалась.

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