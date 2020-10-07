В Петербурге ищут водителя грузовика после смертельного ДТП на Калинина

В Петербурге ищут водителя грузовика после смертельного ДТП на Калинина
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге ищут водителя, предположительно, грузовика, который устроил смертельное ДТП на улице Калинина.

О происшествии сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, поздно вечером в среду, 7 октября, неустановленный автомобиль, предположительно, грузовой, двигался по улице Трефолева в сторону улицы Калинина. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся Volkswagen.

После ДТП водитель грузовика скрылся. В иномарке в результате скончалась пассажир-женщина. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пострадавшими во Всеволожском районе Ленинградской области.

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