Dodge и Range Rover устроили ДТП в Ленобласти, пострадали двое

В Ленобласти произошло ДТП с пострадавшими. Фото: Pixabay

В Ленобласти произошло ДТП с пострадавшими. Фото: Pixabay

В Ленинградской области выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими. Во Всеволожском районе столкнулись Dodge и Range Rover.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла вечером в среду, 7 октября. По предварительным данным, водитель Dodge двигался по второстепенной дороге и выехал на нерегулируемый перекресток. Автомобилист не уступил дорогу Range Rover и столкнулся с ним.

Отмечается, что в результате водитель Dodge получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир, женщина, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту в настоящее время проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге иномарка вылетела на тротуар на перекрестке Шаврова и Комендантского проспекта.