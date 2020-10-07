Dodge и Range Rover устроили ДТП в Ленобласти, пострадали двое

В Ленинградской области выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими. Во Всеволожском районе столкнулись Dodge и Range Rover.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что авария произошла вечером в среду, 7 октября. По предварительным данным, водитель Dodge двигался по второстепенной дороге и выехал на нерегулируемый перекресток. Автомобилист не уступил дорогу Range Rover и столкнулся с ним.
Отмечается, что в результате водитель Dodge получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир, женщина, была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По факту в настоящее время проводят проверку.
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