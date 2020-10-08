«Газпром» обжалует польский штраф на 7,6 млрд долларов

Компания «Газпром» собирается обжаловать решение польского регулятора UOKiK о штрафе в 7,6 млрд долларов. Позицию польской стороны считают нарушением принципа законности.

В «Газпроме» полагают, что решение регулятора о штрафе нарушает антимонопольное законодательство Польши. По мнению руководства компании, размер штрафов также говорит о том, что страна всеми средствами пытается противодействовать газопроводу «Северный поток – 2».

Отметим, что кроме штрафа польский регулятор также требует, чтобы пять европейских компаний, которые сотрудничают с «Газпромом», расторгли контракт на строительство «Северного потока – 2».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд зарегистрировал искового заявления АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Предметом спора стал Охтинский мыс.