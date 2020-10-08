В Ставрополе предотвратили теракт, подозреваемого арестовали

В Ставрополе предотвратили теракт, подозреваемого арестовали
Подозреваемого в теракте задержали. Фото: Pixabay

Один из суд города Ставрополя арестовал мужчину, подозреваемого в подготовке теракта у здания Дворца правосудия.

Как сообщает ставропольский Ленинский районный суд, в отношении местного жителя избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

По информации УФСБ по региону, арестованный был сторонников запрещенной в стране террористической группировки. Для подготовки к терактам он фотографировал местные административные здания правоохранительных органов и органов судебной власти. Его задержали у здания суда, где он мог совершить теракт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСБ задержала жителя Петербурга, неоднократно угрожавшего терактами. В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, сотрудники службы безопасности обнаружили внушительную коллекцию игрушек для взрослых.

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