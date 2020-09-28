ФСБ задержала жителя Петербурга, неоднократно угрожавшего терактами

ФСБ задержала жителя Петербурга, неоднократно угрожавшего терактами
Преступника отправили в следственный изолятор. Фото: pixabay.com

Мужчина звонил в различные ведомства и сообщал о якобы готовящихся террористических действиях, а также нередко угрожал сотрудникам правоохранительных органов.

В понедельник, 28 сентября, пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области уведомила о задержании преступника. В начале месяца, 4 сентября, в его отношении было заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, а 23 сентября злоумышленник стал фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти.

В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, сотрудники службы безопасности обнаружили внушительную коллекцию игрушек для взрослых. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МО Комарово задержали местного депутата, подогревающегося в убийстве жены.

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