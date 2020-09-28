Муниципального депутата Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

Муниципального депутата Комарово задержали по подозрению в убийстве жены
Подробности инцидента расследуют правоохранительные органы. Фото: Baltphoto

Депутат муниципального образования поселок Комарово Игорь Шокин скрывался от сотрудников правоохранительных органов в кустах.

По предварительной информации, супруга Игоря Шокина умерла вследствие травм, полученных при избиении. Преступник наносил удары руками и ногами. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Петербургу уведомляют, что труп 61-летней женщины в понедельник, 28 сентября, нашли в частном доме. Ранее распространялась информация о том, что тело находилось в квартире на улице Васильева.

Телеканал 78.ru сообщает, что в момент задержания подозреваемый прятался от полицейских в кустах. Комментаторы сообщества «Комарово-Келломяки. Прошлое, настоящее, будущее» в соцсети «Вконтакте» утверждают, что депутат сошел с ума и зарубил свою жену.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, найденный мертвым в Сосновке, был убит.

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