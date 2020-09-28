Найденный мертвым в Сосновке мужчина был убит

В воскресенье, 27 сентября, в лесопарке Сосновка на севере Петербурга очевидцами было найдено тело мужчины. Сегодня стало известно, что его зарезали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в девять утра 27 сентября очевидец позвонил в полицию и сообщил о найденном в Сосновке окровавленном теле. Прибывшие на место стражи порядка установили, что в дренажной трубе находится труп 38-летнего местного жителя. Он был зарезан.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работал кинолог со служебной собакой по кличке Бона. Собака взяла след от трупа и вышла к зоне отдыха. Далее Бона искала орудие преступления и дошла до той же зоны отдыха на аллее Раевского, однако само орудие так и не было найдено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бездыханное тело мужчины обнаружили очевидцы в Сосновском лесопарке на Севере Петербурга.