В Сосновке обнаружили труп мужчины

В Сосновке обнаружили труп мужчины
Место обнаружения трупа. Фото: vk.com/spb_today

Бездыханное тело мужчины обнаружили очевидцы в Сосновском лесопарке на Севере Петербурга.

Происшествие произошло в воскресенье, 27 сентября, в Выборгском районе. Фотографии с места событий были опубликованы очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Место обнаружения тела было оперативно огорожено от гуляющих петербуржцев. В парке в настоящее время работают сотрудники Следственного комитета.

Согласно предварительной информации, погибший являлся лицом без определенного места жительства. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на экстренные службы. Причины смерти будут установлены судмедэкспертами. Криминалисты продолжают работать в парке. Сколько времени успел пролежать погибший рядом с дорожкой до обнаружения — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Тихвинского района обнаружил в лесу труп мужчины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
следственный комитет сосновка труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Ленобласти рассказали, почему произошел пожар в ангаре, где погибли ...
Друг семьи объяснил, почему Королева прощает измены Тарзана
Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых категорий россиян
В Москве скоропостижно скончался актер Никита Логинов
В массовом ДТП на КАД пострадала женщина-водитель
В Сосновке обнаружили труп мужчины
На воскресных протестах в Минске собралось более 100 тысяч человек
Армения может признать независимость Нагорного Карабаха