В Сосновке обнаружили труп мужчины

Бездыханное тело мужчины обнаружили очевидцы в Сосновском лесопарке на Севере Петербурга.

Происшествие произошло в воскресенье, 27 сентября, в Выборгском районе. Фотографии с места событий были опубликованы очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Место обнаружения тела было оперативно огорожено от гуляющих петербуржцев. В парке в настоящее время работают сотрудники Следственного комитета.

Согласно предварительной информации, погибший являлся лицом без определенного места жительства. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на экстренные службы. Причины смерти будут установлены судмедэкспертами. Криминалисты продолжают работать в парке. Сколько времени успел пролежать погибший рядом с дорожкой до обнаружения — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Тихвинского района обнаружил в лесу труп мужчины.