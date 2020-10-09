Соединенные Штаты заявили о попытках России помешать созданию вакцины от COVID-19

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам разработать свою вакцину.

Как сообщает ТАСС, Эванина считает, что при запуске вакцины эти три государства точно не дадут Штатам применить ее. Он отмечает, что Китай, Россия и Иран не дадут им спокойно завершить работу над вакциной и применить ее.

Эванина также отметил, что Россия определенно изменила свою тактику действий по сравнению с 2016 годом. По его словам, российская сторона больше не прибегает к использованию «ботов и фабрик троллей». Теперь, как считает Эванина, они пользуются информацией населения США и усиливают ее. Он также добавил, что Москва хочет уничтожить демократию в США.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США вирусологи обнаружили «полезную» особенность коронавируса.