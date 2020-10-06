В США вирусологи обнаружили «полезную» особенность коронавируса

В Соединенных Штатах ученые провели исследование и пришли к выводу, что коронавирус обладает неожиданным «полезным» свойством.

Согласно опубликованному в журнале Pain исследованию, SARS-CoV-2 имеет эффект анестезии, который возникает благодаря соединению S-белка, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма, с рецептором ACE2 и другими веществами.

Передача сигналов, из-за которых человек чувствует боль, нарушается при участии нейропилина-1 и VEGF-A — белка, отвечающего за рост эндотелия сосудов.

Таким образом, вирусологи установили возможную причину бессимптомного протекания COVID-19. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, могут ли свойства нейропилина-1 быть полезны для анестезиологов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденным иммунитетом к коронавирусу.