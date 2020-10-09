H&M придумал, как сделать старую одежду новой

Жители Стокгольма могут сдать старую одежду, заплатить до 16 долларов, и получить новый шарф или свитер. Фото: unsplash

Жители Стокгольма могут сдать старую одежду, заплатить до 16 долларов, и получить новый шарф или свитер. Фото: unsplash

Шведская компания, крупнейший в Европе масс-маркетовый магазин одежды H&M разработал способ создания новой одежды из старой.

Компания сообщила о создании машины по переработке текстиля. Сначала одежда очищается и измельчается, после чего из этого материала плетут пряжу, а из полученной ткани создают новую одежду. На создание одной вещи уходит порядка пяти часов.

Как сообщает Fast Company, данная переработка довольно экологична, поскольку машина не нуждается в использовании воду или химикатов. Жителей Стокгольма приглашают сдать старую одежду, заплатить до 16 долларов, и получить новый шарф или свитер. А их средства будут направлены на различные исследования тканей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Tele2 принимает на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти. По результатам опроса, 86% людей в России готовы к переработке мусора, если процесс будет прост и понятен.