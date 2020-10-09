Прокуратура возьмет на контроль ситуацию на Урале, где мать полгода прятала новорожденную дочь в шкафу

Уголовное дело по факту истязания маленького ребенка возбудили после его обнаружения в одной из квартир в Карпинске в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы узнали о шокирующем случае от подруг матери пострадавшей малышки. Они пришли в гости к женщине и нашли ребенка в шкафу, после чего сразу же забрали его и обратились в полицию. В настоящее время 6-месячный младенец находится в тяжелом состоянии, его собираются направить на лечение в больницу в Екатеринбурге.

Прокуратура Свердловской области проследит за ходом расследования дела и даст результатам правовую оценку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время установлено, что девочка родилась в апреле. Мать не оформила на нее свидетельство о рождении и медицинский полис. В женской консультации факта беременности зарегистрировано не было. В квартире, где был обнаружен ребенок, работники прокуратуры не нашли необходимых средств гигиены и детского питания.

Также, СК РФ назначил судебно медицинскую экспертизу, которая установит тяжесть вреда здоровью, который был причинен ребенку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения школьника из окна гимназии на Профессора Попова.