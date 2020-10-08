Прокуратура начала проверку после падения школьника из окна гимназии на Профессора Попова

Школьник выпал из окна гимназии в Петроградском районе. Восьмиклассник выжил, но отправился в больницу в очень тяжелом состоянии. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Шокирующий инцидент случился сегодня днем, 8 октября, в гимназии с углубленным изучением испанского и английского языков №67 на улице Профессора Попова. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, сотрудники проверят соблюдение требований федерального законодательства со стороны субъектов профилактики, в том числе в действиях ответственных должностных лиц гимназии.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Петроградского района подтвердили факт падения ребенка из окна гимназии.