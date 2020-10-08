«Что чувствуют родители?»: в администрации Петроградского района подтвердили факт падения ребенка из окна гимназии

Сегодня днем школьник выпал из окна гимназии, расположенной на улице Профессора Попова. В администрации Петроградского района прокомментировали жуткий инцидент.

Все произошло в четверг, 8 октября, в учебном заведении №67. Как сообщили Gazeta.spb.ru в пресс-службе администрации, ребенок действительно выпал из окна. В настоящее время на месте работают все службы, которые должны заниматься данным происшествием.

«Представляете, что чувствуют родители», — заявил собеседник.

Другая информация не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок выпал из окна во время перемены. Школьник получил серьезные травмы, но остался жив.