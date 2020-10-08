На Профессора Попова ученик гимназии выпал из окна во время перемены

Подробности о состоянии мальчика и причинах его падения пока неизвестны, на месте происшествия работают врачи и правоохранители.

Жуткий инцидент произошел в четверг, 6 октября, около часу дня в гимназии с углублённым изучением испанского и английского языков №67 на улице Профессора Попова в Петроградском районе Северной столицы. Во время перемены из окна здания выпал мальчик, сообщает телеканал 78.ru.

По предварительной информации, пострадавшим является ученик восьмого класса, он находился в кабинете на четвертом этаже. Учитель на тот момент находился в другом месте, поскольку помещение освободили для проветривания. Известно, что ребенок получил серьезные травмы, но остался жив. На месте ЧП уже работают следователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке улицы Чапаева и Аптекарской набережной под колеса автомобиля попал несовершеннолетний.