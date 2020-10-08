Иномарка сбила ребенка на самокате на перекрестке Чапаева и Аптекарской

В Петербурге на пересечении Аптекарской набережной и улицы Чапаева произошло ДТП с участием ребенка. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть на самокате, ему вызвали скорую помощь.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мальчик ехал на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В это время машина марки Opel поворачивала, не успев пропустить школьника.

«Ребенок жить будет, ждут скорую», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы ринулись помогать водителю полыхающей иномарки у «Лахта-центра».