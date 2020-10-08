Очевидцы ринулись помогать водителю полыхающей иномарки у «Лахта-центра»

В Петербурге недалеко от «Лахта-центра» загорелся автомобиль. Огонь полностью охватил транспортное средство.
Возгорание произошло сегодня, 8 октября, на парковке у торгового центра «Гарден Сити». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, пламя охватило иномарку почти моментально. Вокруг нее бегали прохожие, которые кинулись помогать предполагаемым пострадавшим.
Другие подробности неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Художников и Просвещения разбились две иномарки, на месте спасатели и реанимация.