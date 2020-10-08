Очевидцы ринулись помогать водителю полыхающей иномарки у «Лахта-центра»

Очевидцы ринулись помогать водителю полыхающей иномарки у &#171;Лахта-центра&#187;
Огонь полностью охватил машину. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге недалеко от «Лахта-центра» загорелся автомобиль. Огонь полностью охватил транспортное средство.

Возгорание произошло сегодня, 8 октября, на парковке у торгового центра «Гарден Сити». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пламя охватило иномарку почти моментально. Вокруг нее бегали прохожие, которые кинулись помогать предполагаемым пострадавшим.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Художников и Просвещения разбились две иномарки, на месте спасатели и реанимация.

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