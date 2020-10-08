На перекрестке Художников и Просвещения разбились две иномарки, на месте спасатели и реанимация

На перекрестке Художников и Просвещения разбились две иномарки, на месте спасатели и реанимация
Машины сильно пострадали. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспектов Художников и Просвещения произошло серьезное ДТП с участием двух машин. На месте работают спасатели и медики.

Дорожный инцидент случился в четверг, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Поло и Мерседес столкнулись», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть одной из машин превратилась в груду металла. Повреждения второй – не зафиксированы. На участке разбросаны осколки и детали машин.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и реанимации. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали детали смертельного ДТП на Калинина. Помощь понадобилась и собаке.

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