На перекрестке Художников и Просвещения разбились две иномарки, на месте спасатели и реанимация

В Петербурге на пересечении проспектов Художников и Просвещения произошло серьезное ДТП с участием двух машин. На месте работают спасатели и медики.
Дорожный инцидент случился в четверг, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Поло и Мерседес столкнулись», — написал автор записи.
На кадрах видно, что передняя часть одной из машин превратилась в груду металла. Повреждения второй – не зафиксированы. На участке разбросаны осколки и детали машин.
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и реанимации. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали детали смертельного ДТП на Калинина. Помощь понадобилась и собаке.