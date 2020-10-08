Очевидцы рассказали детали смертельного ДТП на Калинина

Стали известны подробности смертельной аварии в Кировском районе Петербурга. Как оказалось, пострадавших в результате аварии, виновник которой скрылся, было трое. Помощь понадобилась и собаке.

Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», прицеп фуры вечером 7 октября, занесло на трамвайных путях. В результате машина оказалась на «встречке» и врезалась в Volkswagen.

Свидетели аварии также отмечают, что фура уехала с места ДТП. Водитель легковушки пострадал, но был в сознании. Его пассажирке помощь начали оказывать на месте в машине «скорой».

«Реанимация стояла час, после этого из нее вышли врачи и нервно курили, по итогу пассажирку спасти не удалось», — заметили очевидцы.

По их словам, в машине была и собака. Ее повезли в ветеринарную клинику. Не исключено, что такса сломала лапу, она также получила ушиб морды.

Ранее gazeta.spb.ru уже писала об аварии на улице Калинина. В региональном управлении ГИБДД сообщали, что нашли грузовик. Поиски водителя при этом продолжаются.