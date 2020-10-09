В Москве работодатели будут обязаны сообщать о количестве людей, работающих на удалёнке

В пятницу, 9 октября, для борьбы с коронавирусом на сайте мэра и правительства столицы заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе. Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

Теперь с 12 октября работодателям нужно будет сообщать информацию о своих сотрудниках, а именно сколько человек работает дистанционно и сколько продолжает посещать офис. Данное требование является обязательным по борьбе с коронавирусом. Информация о сотрудниках компаниями должна будет обновляться каждый понедельник.

Сообщается, что для этого нужно будет скачать и заполнить форму: указать название компании, ИНН и юридический адрес. Информация о сотрудниках будет обезличенной.

За невыполнение данных мер предусмотрен штраф. Юридическим лицам – до 300 тыс. рублей, а индивидуальным предпринимателям – до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение может привести к приостановлению деятельности фирмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.