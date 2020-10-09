Российский врач предупредил о смертельной опасности домашних заготовок

Чаще всего токсин попадает в консервы из мяса, рыбы и грибов, потому что эти продукты сложнее отмыть от грязи, чем, к примеру, огурцы и помидоры. Фото: pixabay

Чаще всего токсин попадает в консервы из мяса, рыбы и грибов, потому что эти продукты сложнее отмыть от грязи, чем, к примеру, огурцы и помидоры. Фото: pixabay

Домашние заготовки могут представлять смертельную опасность. Об этом рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, при консервировании мяса, рыбы или грибов, а также плохо вымытых овощей в емкости может попасть бактерия Clostridium botulinum. Далее в герметичных условиях и при комнатной температуре бактерия вырабатывает токсин, который вызывает ботулизм.

В ходе выпуска на YouTube-канале «О самом главном» специалист отметил, что наличие токсина нельзя различить по вкусу и запаху. Если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка, то продукт, скорее всего, испорчен. Также стоит насторожиться, если содержимое банки помутнело или внутри образовалась пленка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домашние консервы могут обернуться серьезными последствиями для здоровья. Специалисты напомнили, что соленья нужно хранить при низких температурах. Консервы, в которых есть опасные продукты, нужно прокипятить в течение 15-20 минут перед употреблением.