Домашние консервы могут обернуться серьезными последствиями для здоровья

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предупредили россиян о смертельной опасности домашних солений.

Домашние заготовки плохого качества могут стать причиной появления ботулизма — опасного инфекционного заболевания, которое может обернуться печальными последствиями и даже летальным исходом. За 2020 год в России от ботулизма пострадали 60 человек, шестеро из них умерли.

Чаще всего ботулизмом заболевают после употребления консервов, солений и копчений домашнего производства. Из-за отсутствия воздуха для возбудителя болезни создаются идеальные условия. При этом зараженный продукт может никак не отличаться от «здорового».

В связи с этим Роспотребнадзор предупреждает об опасности приобретения домашних закрытых консервов на рынке или у случайных лиц. Также не стоит покупать копченые окорока или рыбу в непроверенных местах.

Лучше отказаться от закатывания грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Строго запрещается консервировать испортившиеся продукты. А вздувшиеся банки с консервами лучше сразу выкидывать. Соленья нужно хранить при низких температурах. Консервы, в которых есть опасные продукты, нужно прокипятить в течение 15-20 минут перед употреблением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призывает россиян не солить еду.