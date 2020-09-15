Роспотребнадзор призывает россиян не солить еду

Роспотребнадзор призывает россиян не солить еду
Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что вместо пяти граммов соли в день, составляющих норму, россияне потребляют в среднем 12 граммов соли ежедневно.

Чрезмерное употребление этого продукта может стать причиной развития множества заболеваний, сердечно-сосудистых, инфекционных и даже онкологии, отмечают в пресс-службе ведомства. Эксперты напоминают, что помимо соли, которую мы самостоятельно добавляем в пищу, в продуктах чаще всего содержится «скрытая соль», которая также является частью рациона.

По подсчетам специалистов, около 80% ежедневно потребляемой соли приходится на «скрытую соль», содержащуюся в хлебе, колбасной продукции, чипсах, печенье, кетчупе, бульонных кубиках и многих других продуктах. В Роспотребнадзоре советуют не добавлять соль в продукты, а заменить её, к примеру, специями, пряностями, чесноком или лимоном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько, по подсчетам Роспотребнадзора, должны спать школьники.

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