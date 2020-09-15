Роспотребнадзор призывает россиян не солить еду

Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что вместо пяти граммов соли в день, составляющих норму, россияне потребляют в среднем 12 граммов соли ежедневно.

Чрезмерное употребление этого продукта может стать причиной развития множества заболеваний, сердечно-сосудистых, инфекционных и даже онкологии, отмечают в пресс-службе ведомства. Эксперты напоминают, что помимо соли, которую мы самостоятельно добавляем в пищу, в продуктах чаще всего содержится «скрытая соль», которая также является частью рациона.

По подсчетам специалистов, около 80% ежедневно потребляемой соли приходится на «скрытую соль», содержащуюся в хлебе, колбасной продукции, чипсах, печенье, кетчупе, бульонных кубиках и многих других продуктах. В Роспотребнадзоре советуют не добавлять соль в продукты, а заменить её, к примеру, специями, пряностями, чесноком или лимоном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько, по подсчетам Роспотребнадзора, должны спать школьники.