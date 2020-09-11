В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должны спать школьники

Управление Роспотребнадзора по Петербургу напомнило о важности соблюдения режима сна для юных жителей города.

Правильный режим дня помогает детям и подросткам полноценно расти и развиваться. Особое внимание нужно уделять учебе в школе, питанию, отдыху, и, главное, сну. При его постоянной нехватке школьники теряют работоспособность, хуже усваивают знания и становятся нервными.

Стоит отметить, что чем старше ребенок, тем меньше часов сна ему нужно. Но все равно, меньше указанной нормы отдыхать не стоит. Детям 7-10 лет рекомендовано спать 10-11 часов, дети от 11 до 14 должны спать уже поменьше — 9-10 часов. И, наконец, подросткам от 15 до 17 лет, для того, чтобы чувствовать себя выспавшимися, стоит уделять сну 8-9 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали число детей, заболевших коронавирусом в России.