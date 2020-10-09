Архангельского врио министра образования заподозрили в педофилии

Подозреваемый мог переписываться со школьницами, оказывая на них при этом "развращающее влияние". Фото: Baltphoto

Подозреваемый мог переписываться со школьницами, оказывая на них при этом "развращающее влияние". Фото: Baltphoto

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника администрации Архангельской области. Мужчину задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Исполняющего обязанности министра образования области заподозрили в педофилии и изготовлении материалов порнографического характера.

Как сообщили РИА Новости, по версии следствия, в декабре прошлого года экс-чиновник переписывался в соцсетях с школьницами и «оказывал на них развращающее влияние». Одной из девочек мужчина, как утверждают правоохранители, также скидывал ссылку на ролик порнографического содержания.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вырице мужчину подозревают в развращении несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело.