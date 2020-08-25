В Вырице мужчину подозревают в развращении несовершеннолетней

В Вырице мужчину подозревают в развращении несовершеннолетней
Девочке 15-лет. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел 20 августа, на берегу реки Оредеж. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина, находясь напротив дома №70 по улице Соболевского, совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 августа стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. 66-летнего неработающего мужчину поймали в садоводстве «Маяк» массива Красницы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на мать, которая бросила пьяного 9-летнего сына-инвалида, завели уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Гатчинский район происшествия развратные действия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минпросвещения не будет откладывать начало учебного года на октябрь
Финансирование федеральной космической программы урезали на 150 млрд рублей
Вторник в Ленобласти будет дождливым и теплым
Грета Тунберг возвращается в школе после годичного перерыва
Анталья стала топовым августовским направлением аэропорта Пулково
«Рома» предлагает «Зениту» приобрести Хавьера Пасторе
Почти 5 млн из банкоматов. В суд направлено дело орггруппы похитителей
Петербургскому ребцентру для животных «Велес» необходим веточный корм