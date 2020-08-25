В Вырице мужчину подозревают в развращении несовершеннолетней

В Гатчинском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел 20 августа, на берегу реки Оредеж. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина, находясь напротив дома №70 по улице Соболевского, совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 августа стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. 66-летнего неработающего мужчину поймали в садоводстве «Маяк» массива Красницы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на мать, которая бросила пьяного 9-летнего сына-инвалида, завели уголовное дело.