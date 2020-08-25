На мать, которая бросила пьяного 9-летнего сына-инвалида, завели уголовное дело

На мать, которая бросила пьяного 9-летнего сына-инвалида, завели уголовное дело
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В выходные с Петергофского шоссе госпитализировали 9-летнего ребенка с отравлением алкоголем. Оказалось, что мальчик – инвалид детства. На его мать завели уголовное дело.

Инцидент произошел в субботу, 22 августа. Правоохранителям поступило сообщение о том, что за домом на Петергофском шоссе, на участке на 2-й Линии устроен беспорядок, в теплице поломаны посадки, на улице лежит ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители на месте никого не застали. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего острое отравление этанолом.

По факту оставления в опасности возбудили уголовное дело. С матери взяли подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму мать пырнула дочь ножом, чтобы та не вышла замуж. Это произошло накануне свадьбы пострадавшей. Женщине вменяют покушение на убийство.

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