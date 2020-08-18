В Крыму мать пырнула дочь ножом, чтобы та не вышла замуж

Жительница Крыма пыталась убить собственную дочь, которая собиралась выйти замуж и уехать жить в другой город.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Правоохранительные органы города Красноперекопск арестовали 50-летнюю местную жительницу. Она всадила нод в живот своей 32-летней дочери. Это произошло накануне свадьбы пострадавшей.

Женщине вменяют покушение на убийство.

По данным правоохранителей, будущая невеста после торжества собиралась переехать вместе с женихом и своим сыном в другой город. Однако ее мать была против переезда, поскольку не хотела расставаться с внуком. Из-за этого родственницы регулярно ссорились. А во время последней ссоры, накануне свадьбы, женщина разгневалась и пырнула дочь ножом в живот, однако она выжила.

Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. Она в стабильном состоянии. Пытавшаяся убить дочь дала явку с повинной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино мужчина до смерти избил свою жену.